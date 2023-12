Κόσμος

Κακοκαιρία - Μόναχο: Αεροπλάνα κόλλησαν στα χιόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο έλεος της χιονοθύελλας βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπου εγκλωβίστηκαν χιλιάδες επιβάτες.

-

Σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν χάος στις μετακινήσεις στη Γερμανία, ειδικότερα στην περιοχή της Βαυαρίας. Κλειστοί δρόμοι και ακυρώσεις πτήσεων ήταν τα κυριότερα προβλήματα στο Μόναχο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο για τους πιλότους ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Το αεροδρόμιο θάφτηκε κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν θα λειτουργήσει μέχρι και το απογευμα της Κυριακής, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες επιβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς.

Meanwhile in Munich ????



?? schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023

Το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι στο Μόναχο ξύπνησαν σε ένα λευκό σκηνικό με τα οχήματά τους να είναι στην κυριολεξία θαμμένα κάτω από το χιόνι, ενώ κάποιοι ακόμη και με πέδιλα του σκι διασχίζουν τους παγωμένους δρόμους.

Τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου άγγιξε ο υδράργυρος κατά την διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της βόρειας Σκωτίας. Το αεροδρόμιο της Γλασκώβης ανέστειλε για κάποιες ώρες την εναέρια κυκλοφορία ενώ εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών αναβλήθηκαν αθλητικοί αγώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 13χρονος που εξαφανίστηκε από τον Άλιμο

Κακοκαιρία: Κυριακή με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Θρήνος στην ραπ - Πέθανε ξαφνικά δημοφιλής καλλιτέχνης