Πολιτισμός

Θρήνος στην ραπ - Πέθανε ξαφνικά δημοφιλής καλλιτέχνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για την οικογένεια, τους φίλους και τους πολυάριθμους θαυμαστές του, μετά από τον εξαιρετικά πρόωρο θάνατο του Mo Skillz.

-

(πηγή εικόνας: moskillzofficial/Instagram)

‘Εφυγε από τη ζωή ο ράπερ Mo Skillz σε ηλικία 38 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπέστη ανακοπή καρδιάς, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου. Ο Mo Skillz ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ράπερ στην Ελλάδα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που άφησε το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.

Ποιος ήταν ο ράπερ Mo Skillz

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και ξεκίνησε να ραπάρει στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, “I Am Mo Skillz”, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία.

Ο Mo Skillz ήταν γνωστός για τους στίχους τους, οι οποιοί συχνά ασχολούνταν με θέματα κοινωνικής και πολιτικής αδικίας.

Ήταν επίσης γνωστός για το “επιθετικό” και προκλητικό ύφος του στην ραπ μουσική. Ενα ύφος που του χάρισε τη φήμη ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους ράπερ στην Ελλάδα.

Ο ράπερ είχε κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ και είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Greek Music Award για τον Καλύτερο Hip Hop Καλλιτέχνη το 2008. Ήταν επίσης επιτυχημένος επιχειρηματίας και είχε την δική του δισκογραφική εταιρεία, την Organized Rhyme Records.

Ο θάνατος του Mo Skillz ήταν ένα σοκ για τους θαυμαστές του και για την ελληνική hip-hop σκηνή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Μόναχο: Αεροπλάνα κόλλησαν στα χιόνια (βίντεο)

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 13χρονος που εξαφανίστηκε από τον Άλιμο

Κακοκαιρία: Κυριακή με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους