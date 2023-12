Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Το μέλλον της εργασίας (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

To μέλλον της εργασίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο

H απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελεί «κλειδί» για την προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές. Ωστόσο, σε έναν κόσμο όπου η συσσωρευμένη και ολοένα αυξανόμενη ανθρώπινη γνώση βρίσκεται στην παλάμη του χεριού μας, ποια είναι τα εφόδια στα οποία πρέπει να επενδύσουμε; Είναι, άραγε, πολύ αργά για να τα αποκτήσουμε στη μέση της επαγγελματικής μας ζωής; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewSkills προσπαθεί να ρίξει φως στο μέλλον των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας, όπου οι σταθερές αλλάζουν συνεχώς.

Πόσο πιθανό είναι να καταργηθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ορισμένα επαγγέλματα; Υπάρχουν ειδικότητες που λείπουν από την αγορά; Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες, ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσανατολισμού; Πώς μπορεί να προετοιμαστεί κάποιος για το μέλλον; Αναζητώντας απαντήσεις, μιλάμε με τους ειδικούς του χώρου, ενώ επισκεπτόμαστε την έδρα της PeopleCert, της εταιρείας που καταλαμβάνει ηγετική θέση, διεθνώς, στις πιστοποιήσεις σχεδόν κάθε είδους δεξιότητας. Φαίνεται ότι ο καλύτερος, ίσως, τρόπος για να προετοιμαστεί κάποιος για το μέλλον είναι αρχικά να αποδεχθεί ότι η αλλαγή είναι η μόνη βεβαιότητα.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Έλενα Γεωργανά (Business Partner @Executive Level, kariera.gr), Βύρων Νικολαΐδης (Ιδρυτής & CEO, PeopleCert), Γεώργιος Δουκίδης (Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ΟΠΑ), Κατερίνα Πραματάρη (Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ), Δημήτρης Νικολαΐδης (Chief Growth Officer, PeopleCert), Εύα Τσαντιράκη (Software Engineer).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Πάνος Θ. Μελίδης Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Δημήτρης Δελεβέγκος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Δημήτρης Ζωγραφάκης Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Πέτρος Αδαμαντίδης Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions