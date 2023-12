Πολιτισμός

Χριστούγεννα: Βίντεο από drone με την στολισμένη Αθήνα

Εντυπωσιακές εικόνες από τις στολισμένες γειτονιές της πρωτεύουσας ενόψει των Χριστουγέννων...

Την όμορφη και στολισμένη Αθήνα ενόψει των Χριστουγέννων παρουσιάζει μέσα από ένα βίντεο που δημιούργησε η ομάδα «UP Stories».

Το Up Stories σε συνεργασία με τον φίλο και συνεργάτη Νίκο Αγγελόπουλο μας ταξιδεύει στις στολισμένες γειτονιές της πρωτεύουσας.

Σύνταγμα, Ομόνοια, Ψυρρή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς και οι ομορφότερα στολισμένοι δρόμοι της Αθήνας παρουσιάζονται μέσα από μια γιορτινή περιήγηση στους δρόμους της.

