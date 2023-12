Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Ο Κουτσούμπας στη συγκέντρωση στο Παίδων “Αγία Σοφία” (εικόνες)

Αναβάθμιση της περίθαλψης και της θεραπείας, μαζικές προσλήψεις και ενίσχυση της χρηματοδότησης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο γγ του ΚΚΕ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα, Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, στη συγκέντρωση σωματείων και φορέων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στους ανάπηρους, τους χρόνια πάσχοντες, τις οικογένειές τους.

Η κατάσταση με την υποχρηματόδοτηση, την υποστελέχωση, την εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα της υγείας και πρόνοιας έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση τόσους συνανθρώπους μας.

Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ, οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις πρώτα απ' όλα ευθύνονται, ιδιαίτερα η κυβέρνηση της ΝΔ τελευταία, με τα μέτρα που σχεδιάζει θα χειροτερέψει τραγικά την κατάσταση αυτών των συνανθρώπων μας. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε εδώ, στο Νοσοκομείο Παίδων 'Αγία Σοφία' και μάλιστα μία μονάδα, η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, της ανοσοανεπάρκειας βρίσκεται υπό διάλυση, υποβαθμίζεται συνεχώς με κίνδυνο να κλείσει.

Εμείς θα βρισκόμαστε ξανά, κάθε μέρα, στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή με παρεμβάσεις μας και έξω από αυτήν για να υπάρξει αναβάθμιση της περίθαλψης, της θεραπείας, της αποκατάστασης, της πρόληψης, βεβαίως να ενισχυθούν ιδιαίτερα, να στηριχθούν ολοκληρωμένα τα παιδιά με ειδικά προβλήματα, ειδικές παθήσεις και χρόνιες παθήσεις, να υπάρξουν μαζικές προλήψεις εκπαιδευτικού και υγειονομικού προσωπικού, να υπάρξει μεγάλη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και βεβαίως να γίνουν δημόσιες δομές αναφοράς για χρόνιες παθήσεις, για σπάνιες ασθένειες».

