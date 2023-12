Κοινωνία

Ναρκωτικά: Σύλληψη 17χρονου και 51χρονου με πολλά κιλά χασίς και μετρητά

Πώς οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησςν πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και κατόρθωσαν να συλλαβουν τους δράστες.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (2-12-2023) στην περιοχή του Κολωνού, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 51χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5- κιλά και 128,5 γραμμ. κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -3.700- ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και

ρολό περιτυλίγματος κατάλληλο για τη συσκευασία και την τυποποίηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το διήμερο 1 έως 2 Δεκεμβρίου, ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων σε Καλλιθέα, Ακρόπολη, Νέα Σμύρνη, Μαρούσι, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρι, Γέρακα και Χολαργό.

Στο πλαίσιο της δράσης η οποία αναπτύχθηκε σε περιβάλλοντα χώρο εμπορικού κέντρου, σε σταθμούς μετρό και άλλα σημεία που παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση νεαρών ατόμων, συνελήφθη 17χρονος για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης και ελέχθησαν συνολικά -136- άτομα, ενώ σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν εντατικά σε ολόκληρη την Αττική στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

