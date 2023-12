Αθλητικά

ΣΕΦ: Με πρόκες γέμισαν άγνωστοι το ταρτάν Ακαδημιών Ανηλίκων (εικόνες)

Ανησυχία και αντιδράσεις από τους υπευθύνους των ομάδων παίδων και εφήβων, αλλά και από τη δημοτική αρχή του Πειραιά.

-

Έντονες υποψίες φαινομένων οπαδικής βίας και μάλιστα μεταξύ ανηλίκων, σχηματίζονται στον Πειραιά, μετά τις εικόνες που αντίκρισαν την Κυριακή οι αρμόδιοι, στο 11x11 ποδοσφαιρικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο οποίο προπονούνται ακαδημίες παίδων και εφήβων.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Πειραιά piraeuspress.gr το πρωί οι προπονητές και οι μικροί ποδοσφαιριστές των ακαδημιών που είχαν προπόνηση, όταν πάτησαν το πόδι τους στο ταρτάν διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του, ήταν γεμάτο με διάσπαρτες πρόκες.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν πολύ σοβαρά το περιστατικό, καθώς αν οι πρόκες δεν γίνονταν εγκαίρως αντιληπτές, κανείς δε θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο του τραυματισμού παιδιού στη διάρκεια μιας προπόνησης ή ενός αγώνα.

Το συμβάν στηλίτευσε και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) του Δήμου Πειραιώς Ιωσήφ Βουράκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε:

"Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο θέαμα αντίκρισαν οι προπονητές και τα παιδιά των ακαδημιών που πήγαν σήμερα το πρωί στο γήπεδο 11x11 στο ΣΕΦ για να κάνουν την προπόνηση τους! Κάποιο προφανώς αρρωστημένο μυαλό, αποφάσισε εχτές το βράδυ να γεμίσει με καρφιά το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, ενός γηπέδου που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν παιδιά!!! Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν οι υπεύθυνοι της ομάδας δεν είχαν προσέξει και ξεκινούσαν την προπόνηση! Είναι πραγματικά λυπηρό να συνειδητοποιείς ότι κάποιοι δε σέβονται όχι μόνο την δική μας προσπάθεια να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις μας, αλλά περισσότερο δε σέβονται την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών που τις χρησιμοποιούν!"

Πηγή: Piraeuspress.gr

