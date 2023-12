Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Οδυνηρή η κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ποιο δραματικό κάλεσμα απηύθυνε ο ποντίφικας για άλλη μια φορά στις δύο πλευρές του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πάπας Φραγκίσκος χαρακτήρισε την Κυριακή «οδυνηρή» την κατάρρευση της εκεχειρίας της Χαμάς με το Ισραήλ και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν.

Ο πάπας είπε ακόμη ότι η σκέψη του είναι με τους ανθρώπους εκείνους που είναι ακόμη όμηροι στη Γάζα και με την έλλειψη των απαραίτητων αγαθών στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το μήνυμα του πάπα, ο οποίος πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού, διάβασε ένας βοηθός του κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου κηρύγματος, το οποίο εκφώνησε από τον εσωτερικό χώρο της κατοικίας του στο Βατικανό και όχι από το μπαλκόνι που βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

