Laguna Coast Foundation: Ο Πάπας Φραγκίσκος στηρίζει το πρόγραμμα στην Νάξο (εικόνες)

Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό για την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου βιώσιμου τουρισμού στην Νάξο, είχαν οι εμπνευστές του, μετά από πρόσκληση του ποντίφηκα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Laguna Coast Foundation:

«Με μεγάλη μας χαρά, σας ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση της επίσημης συνάντησης με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, κατόπιν προσωπικής του πρόσκλησης προς τα στελέχη του Laguna Coast Foundation. Η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο την παρουσίαση του καινοτόμου και βιώσιμου project του Laguna Coast Foundation στη Νάξο, το οποίο ένα χρόνο μετά την επίσημη παρουσίαση του, αποκτά διεθνή αναγνώριση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το επιτελείο μας είχε την ευκαιρία να συζητήσει αναλυτικά με τον Πάπα Φραγκίσκο τις διαστάσεις του project, τις μεθόδους εφαρμογής του καθώς και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Πάπας Φραγκίσκος, εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες μας και τη σημασία της υλοποίησης του πρασίνου masterplan για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία υπόγειοποίησης των πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, με δική μας πρωτοβουλία, με γνώμωνα την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Δεδομένης της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του Πάπα και της σχετικής ακύρωσης της συμμετοχής του στο COP28 στο Ντουμπάϊ, νιώθουμε ιδιαίτερα ευγνώμονες που επιτεύχθηκε η εν λόγω συνάντηση με το Laguna Coast Foundation.

Η επίσημη πρόσκληση του Ποντίφικα αποτελεί πράξη αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου που έχει ο οργανισμός μας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εν συνεχεία, ακολούθησε συζήτηση με την Πρέσβυ της Ελλάδας στο Βατικανό, Α.Ε. Αικατερίνη- Κάτια Γεωργίου όπου και αναλύθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μας με το Βατικανό στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας του πλανήτη. Να σημειωθεί ότι η σημερινή, επίσημη συνάντηση με τον Ποντίφικα πραγματοποιήθηκε με την θερμή υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αγία Έδρα (Βατικανό) .

Στην επίσημη αποστολή του Laguna Coast Foundation στο Βατικανό, συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Πιτταράς, ο Οικονομικός Διευθυντής Γεώργιος Δημοπουλος, η Ειρήνη Κιουλαφή, Γραμματέας Επικοινωνίας Α', Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη και η στενή συνεργάτιδα του Laguna Coast Foundation, Σοφία Βασιλοπούλου, Επίσημη μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών».

