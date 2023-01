Πολιτισμός

Laguna Coast Foundation: προστασία Περιβάλλοντος και νέο μοντέλο ανάπτυξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυναμικό είναι το ξεκίνημα του Οργανισμού, που εχει ως έδρα την Νάξο και έχει επικεντρωθεί σε δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την εφαρμογή των καινοτομιών που “γεννά” η επιστημονική έρευμα/

Σε ανακοίνωση σχετικά με το Laguna Coast Foundation, αναφέρονται τα εξής:

"Το Laguna Coast Foundation με έδρα της την Στελίδα Νάξου είναι ένας κοινωφελής Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και την εφαρμογή επιστημονικών επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία έχοντας μια συγκεκριμένη ατζέντα δράσεων για τα επόμενα έτη.

Ο λόφος της Στελίδας, γνωστός και ως περιοχή Λαγκούνα, στη δυτική ακτή της Νάξου, περίπου τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χώρας, αναδεικνύεται ως το κέντρο του παλαιότερου γνωστού οικισμού και δραστηριότητας στο Κεντρικό Αιγαίο καθώς καλύπτει όχι μόνο την παρουσία των πιο σύγχρονων ανθρώπινων όντων (Homo sapiens), αλλά και των παλαιότερων παλαιολιθικών ανθρώπων και των Νεάντερταλ.

Πρόκειται για μια περιοχή όπου η ανθρωπότητα κι ο πολιτισμός αναπτύχθηκαν, άκμασαν, τελειοποιήθηκαν. Η πλούσια τοπική χλωρίδα και πανίδα που δεν συναντάται αλλού στον κόσμο, αποτελείται από σπάνια είδη φυτών, θαυματουργά βότανα καθώς και σπάνια πτηνά. Είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η Laguna δεν ήταν απλώς η αφετηρία του σημερινού πολιτισμού, αλλά είναι ένα σημείο αναγέννησης ζωής και διατήρησης του περιβάλλοντος.

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, πως το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε μία μη αναστρέψιμη υποβάθμιση των περιβαλλοντικών συστημάτων, εξάντληση και υποβάθμιση των φυσικών πόρων, υπερθέρμανση του πλανήτη και κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους προβλημάτων και αδιεξόδων που απαιτούν άμεση δράση. Το Laguna Coast Foundation θα αποτελέσει έναν κόμβο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Πράσινη Επιχειρηματικότητα που θα επεκταθεί σε ολόκληρη την χώρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η χώρα θα στραφεί σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στο τρίπτυχο «Περιβαλλοντική- Οικονομική- Κοινωνική Ανάπτυξη» το οποίο με τη σειρά του θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε μια νέα, δυνατή, σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη μέρα ίδρυσή του, το Laguna Coast Foundation κατάφερε την πρώτη του επιτυχία ως προς την προστασία του Περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και κατόπιν επικοινωνίας με τον CEO κ. Μάνο, πέτυχε συμφωνία για την υπογειοποίηση των πυλώνων μεσαίας τάσης ρεύματος που υπάρχουν στην πανέμορφη αυτή κατά τα άλλα περιοχή και η οποία θα λάβει χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος είναι χρέος μας. Το Laguna Coast Foundation στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αρμονική συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων και στην εφαρμογή της επιστήμης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του κόσμου μας".

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ