Νταντάδες της Γειτονιάς: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμμετοχή των γονέων

Ποιο ποσό θα δικαιούται κάθε οικογένεια και τι θα γίνει με όσους γίνουν δεκτοί και για τη δαπάνη βρεφονηπιακού σταθμού.

Άνοιξε για τους γονείς η πλατφόρμα για την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», που αφορά τη φύλαξη βρεφών από 2 μηνών έως την ηλικία των 2,5 ετών, κατά την οποία τα παιδιά θα μπορούν να πάνε στον παιδικό σταθμό.

Η φύλαξη θα μπορεί να γίνεται είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι της/του παιδαγωγού φροντίστριας/στη. Το πρόγραμμα αφορά 62 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα και η πιλοτική του εφαρμογή θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε γονείς σε ειδική εκδήλωση στο Σύνταγμα, ενώ η επιδότηση με τη μορφή voucher (κουπονιού) μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 500 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» εντάσσεται στο γενικότερο κλοιό προστασίας της οικογένειας.

«Η μητέρα μπορεί να έχει πάρει το voucher για έναν βρεφονηπιακό σταθμό και πάλι να έχει τη δυνατότητα να έχει και μια νταντά της γειτονιάς, μία επιμελήτρια, έναν επιμελητή. Το voucher για τους εργαζόμενους γονείς είναι 500 ευρώ με το εργόσημο, και για τους γονείς που έχουν και άλλο voucher ή για τις άνεργες μητέρες είναι στα 300 ευρώ» σημείωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφαλά, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης.

