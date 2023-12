Αθλητικά

Περιστέρι - Απόλλων Πάτρας: νίκη... περίπατος για την ομάδα του Σπανούλη

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε πολύ άνετα τη νίκη κόντρα στον Απόλλων Πατρών.

Μόνο για ένα δεκάλεπτο δυσκολεύτηκε το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 90-57, παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Αρη. Από την άλλη, οι Αχαιοί γνώρισαν την όγδοη διαδοχική ήττα τους (μετά τη νπίκη της πρεμιέρας επί της Καρδίτσας) και συνεχίζουν να προβάλλουν ως το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 44-34, 73-42, 90-57

Ο ουραγός Απόλλωνας προέβαλε αντίσταση στην πρώτη περίοδο (17-17), αλλά σταδιακά οι γηπεδούχοι επέβαλαν την ανωτερότητά τους και, με πολυφωνία στην επίθεση, προηγήθηκαν 33-25 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου και 44-34 στο ημίχρονο. Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στην τρίτη περίοδο, όταν το Περιστέρι με σερί 12-0 «εκτόξευσε» τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (58-36 στο 24΄), για να φτάσει στο +31 (73-42) στο 30΄ και να μετατρέψει το υπόλοιπο του ματς σε τυπική διαδικασία.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Μάνος, Στρέμπας

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 10 (6ασ.), Πουλιανίτης 5 (1), Ουίλιαμς 17 (3), Τόμπσον 8 (8ρ.), Χουγκάζ 10, Μήτρου-Λονγκ 8 (2τρ., 8ασ.), Ντάνγκουμπιτς 7, Ξανθόπουλος, Χαντς 9 (1), Κασελάκης 10 (2), Ρένφρο 2, Ζούγρης 4

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Κώστας Δελέγκος): Βησσαρίου 5 (1), Γκιουζέλης 6 (1), Βον 7 (1), Μπράουν 9, Μουράτος 7 (1τρ., 6ασ.), Ουάσινγκτον 12, Σκορδίλης 5, Μητσόπουλος, Οσμπορν 4 (7ρ.), Καφέζας

