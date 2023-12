Αθλητικά

Ολυμπιακός: Εγκληματική οργάνωση διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναφορά της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Βόλο, με σκληρές εκφράσεις κατά πάντων. Πως "δικαιολογεί" τις αντιδράσεις των οπαδών της.

-

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με το επεισοδιακό ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Οι «ερυθρόλευκοι», αναφερόμενοι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι (όπου έχουν πολλά παράπονα από τον διαιτητή Παπαπέτρου και τον VAR Γκορτσίλα), όσο και στην αντιμετώπιση των φιλάθλων τους από την Αστυνομία, βάλλουν κατά πάντων: της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, των Υπουργείων Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη, της ΕΛ.ΑΣ.

Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για «εγκληματική οργάνωση», «μαφία» και «συμμορία» που διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό, μιλούν για «άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ» και για «διεφθαρμένο παρακράτος».

Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, η ΠΑΕ Ολυμπιακός χαρακτηρίζει «τουλάχιστον αναμενόμενο» το ξέσπασμα των οπαδών της ομάδας και εκφράζει την ανησυχία της για κλιμάκωση της έντασης. «Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί;», αναρωτιούνται οι «ερυθρόλευκοι».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό.

Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλαν τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το Πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος.

Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές, τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ.

Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά;

Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί;

Εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο.

Και δυστυχώς με τα όργια που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πράγμα που κανείς μας δε θέλει και κατευνάζουμε διαρκώς την οργή του κόσμου!

Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. που κατάφερε να κάνει ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να τρέχουν στ’ αποδυτήρια να σωθούν. Συγχαρητήρια στους άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ που κρυμμένοι στις εξέδρες πέταξαν βόμβες κρότου λάμψης σε οικογένειες που έφευγαν μέσα σε πανικό.

Να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο;

Σε ένα ματς που μας έχουν ακυρώσει 2 κανονικά γκολ και δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι (22’, 59’, 81’) θέλετε να πούμε για ποδόσφαιρο; Εδώ κάποιοι θέλησαν να μην συνεχιστεί καν το ματς και να τιμωρηθούμε ακόμα μια φορά και πέταξαν δεκάδες δακρυγόνα.

Ντροπή σε όλους και πάνω απ’ όλα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ».





Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: Τα φρικτά βασανιστήρια και ο αποκεφαλισμός από τον πατέρα της

Έφυγε από την ζωή ο Χρήστος Ζαχαράκις

Κακοκαιρία - Δευτέρα: ισχυρές βροχές, πτώση θερμοκρασίας και άνεμοι 7 μποφόρ