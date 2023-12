Οικονομία

Πυρκαγιές, “Daniel” και “Elias”: Νέα χρηματοδότηση προς Δήμους και Περιφέρειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τι ποσό ανέρχεται πλέον το άθροισμα όλων των χρηματοδοτήσεων με τις οποίες ενισχύθηκιαν οι πληγέντες Δήμοι και Περιφέρειες.

-

Με νέα έκτακτη χρηματοδότηση αθροιστικού ύψους 26,9 εκατομμυρίων ευρώ ενισχυόνται οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης οι οποίοι επληγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του 2023. Όπως αναφέρει η σχετικα ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

"Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου, του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια Υπό-Επιτροπή της, δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «2η Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης - Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού IV», η οποία αφορά πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 26,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η πρόσκληση τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθεί νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Περιφέρειες, προκειμένου οι Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias».

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» και άλλες φυσικές καταστροφές, ανέρχεται σε 145,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους Οργανιοσμούς Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις, καθώς ωριμάζει η ανάλυση και καταγραφή των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές".

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Εγκληματική οργάνωση διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησαν να κλέψουν το άγαλμα του Καπετανίδη (βίντεο)

Έφυγε από την ζωή ο Χρήστος Ζαχαράκις