Τένις: Η Παπαμιχαήλ στην 100άδα, οι θέσεις Τσιτσιπά - Σάκκαρη

Σε ποιες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη. Είσοδος της Παπαμιχαήλ για πρώτη φορά στις κορυφαίες 100 τενίστριες.

Δεν άλλαξε θέση η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA, όπως και η πρώτη δεκάδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε στην 9η θέση του κόσμου και θα παραμείνει έως το τέλος του 2023.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ χάρη στην πορεία της στην Αργεντινή και την κατάκτηση του τροπαίου στο διπλό στο τουρνουά του Μπουένος Αϊρες έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της στο Top 100 του κόσμου. Η 30χρονη τενίστρια ανέβηκε από το Νο 106 στο Νο 93 του κόσμου.

Στην κορυφή παρέμεινε η Ιγκα Σβιάτεκ, αφήνοντας πίσω της την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 9.295 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.050 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.580 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 6.365 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.975 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.195 Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 4.075 Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.651 Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 3.620 Μπάρμπορα Κρεϊτσκοβα (Τσεχία) 2.880

Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης





Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, και θα παραμείνει εκεί έως το τέλος του 2023, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ.





Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του παρέμεινε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου θα είναι και η τελική θέση του για το 2023.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.245 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.855 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.600 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 6.490 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.805 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.235 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 3.985 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.660 Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.245 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.100

