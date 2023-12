Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: παρατείνεται το μέτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε παρατείνεται η ισχύς του προγράμματος για το "Καλάθι του νοικοκυριού", σύμφωνα με διάταξη που κατατέθηκε στην Βουλή

-

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024 το «καλάθι του νοικοκυριού», σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξης, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το συγκεκριμένο μέτρο, που ήδη έχει παραταθεί, είχε διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και κρίθηκε αναγκαία η διατήρησή του και για το επόμενο εξάμηνο.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο νόμου (στις διατάξεις που αφορούν σε θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης) παρατείνεται έως τον Ιούνιο του 2024 και η προθεσμία ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α' 136), περί περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα έως την 30η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, απαγορεύεται η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος η την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγειά, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαιών, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

Αλλα ζητήματα προθεσμιών

Σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προβλέπονται τα εξής:

Οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι απώλεσαν την άδεια δραστηριοποίησής τους μετά την 1η Φεβρουαρίου 2022 λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, δύνανται να ανανεώσουν την ισχύ της, αν εξοφλήσουν το σύνολο των σχετικών οφειλών τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, και πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσής της.

«Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α' 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό 3%, κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2023».

Παρατείνεται για ένα χρόνο και η προθεσμία του άρθρου 97 του ν. 5007/2022 (Α' 241), περί απαλλαγών των Ναυπηγείων Ελευσίνας και διαμορφώνεται ως εξής: «Στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 (Α' 207) η υπό εξυγίανση εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι οποιασδήποτε αρχής και φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024».

Παράταση ενός έτους και για τις μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λήγουν για οποιονδήποτε λόγο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, αύξηση του καταβαλλόμενου μισθώματος, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου.