Life

“The 2Night Show”: με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και ιδιαίτερες συζητήσεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

-

Απόψε, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2NightShow» τον Χάρη Χιώτη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, αλλά και σεναριογράφος, που συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις σειρές «Η Τούρτα της μαμάς» και τα «Νούμερα» μιλάει για τη διαδρομή του στην υποκριτική και τα όνειρά του που έγιναν πραγματικότητα.

Πώς από τα θεατρικά εργαστήρια του σχολείου και το γραφείο τελετών του πατέρα του βρέθηκε στο θεατρικό σανίδι; Πώς είναι η συνεργασία του με την Σμαράγδα Καρύδη στην παράσταση «Η Μαριχουάνα της Μαμάς είναι η Καλύτερη»; Τέλος, μιλάει για την πολυαναμενόμενη χριστουγεννιάτικη ταινία «Κουραμπιέδες από Χιόνι» σε σενάριο δικό του, της αδερφής του, Αγνής Χιώτη, και των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου και σκηνοθεσία του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show», είναι και ο viral αστροφυσικός Astronio, που έχει βάλει στόχο να εξηγήσει με απλά λόγια στο κοινό όσα γνωρίζει για το σύμπαν.

Μπορεί οι μαθητές του να τον ξέρουν ως Παύλο Καστανά εκείνος, όμως, έγινε γνωστός στον κόσμο του διαδικτύου ως παιδί των άστρων. Υπάρχει εξωγήινος πολιτισμός που μπορεί να φτάσει στη Γη; Ποια είναι η κατοικήσιμη ζώνη των πλανητών; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πτώση μετεωριτών στη Γη; Γιατί δεν δέχεται ότι η αστρολογία επηρεάζει τη μοίρα των ανθρώπων;

Ο Astronio, που θεωρεί ότι η ομορφιά της επιστήμης είναι στην ανακάλυψη και όχι στην αποστήθιση, δηλώνει πως αν δεν βάλουμε την επιστήμη στη ζωή μας, σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο που ζούμε.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας: Η απονομή του πτυχίου της είναι “τρεις φορές κηδεία” (βίντεο)

Τράπερ σε σπείρα που λήστευε ΑΤΜ με “χρυσά” κέρδη (βίντεο)

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)