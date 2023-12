Κοινωνία

ΕΜΥ - Κακοκαιρία: Επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

Τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες και ημέρες και ποιες περιοχές θα δουν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Έως τη Δευτέρα αργά το απόγευμα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, ενώ νέα πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη το βράδυ σύμφωνα με σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε αρχικά εκδοθεί στις 2 Δεκεμβρίου:

Α. Πιο συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική και νότια χώρα έως αργά το απόγευμα.

Θα επηρεαστούν κατά τόπους οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Β. Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας από την Τρίτη το βράδυ και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου.

