Life

Λάνα Ντελ Ρέι: “Γι' αυτό ο Θεός δεν μου έδωσε ακόμα παιδιά...”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την μητρότητα η δημοφιλής τραγουδίστρια, Λάνα ντελ Ρέι.

-

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Λάνα Ντελ Ρέι (Lana Del Rey) μοιράζεται τις σκέψεις της σχετικά με την μητρότητα σε μία νέα της συνέντευξη στους Sunday Times σημειώνοντας ότι «υπάρχουν κι άλλα να εξερευνήσει» στη ζωή της.

«Γι' αυτό ο Θεός δεν μου έδωσε ακόμα παιδιά», δήλωσε. «Επειδή υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσω. Ξέρω ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει τα πάντα. Τους έχει κάψει, όπως τον Ίκαρο. Αλλά εγώ είμαι πρόθυμη να πάω εκεί».

Η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι βλέπει τον εαυτό της τελικά να γίνεται μαμά, σημειώνοντας: «Το βλέπω να έρχεται για μένα. Θα το δούμε. Θα δούμε «τι θα λιώσει τα φτερά»».

Σημειώνεται ότι η σταρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή (01.12) μία επανεκτέλεση του διάσημου τραγουδιού «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ (John Denver) που κυκλοφόρησε το 1971 μετά την κυκλοφορία του 9ου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd».

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Προϋπολογισμός: Υπερψηφίστηκε με 158 “ναι”

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί μια τυχόν απόπειρα κατά της εθνικής μας κυριαρχίας

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Γνωστοί στην αστυνομία οι δράστες