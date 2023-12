Πολιτική

“Νέα Αριστερά” το όνομα της ΚΟ των “11”

Το όνομα της ΚΟ των “11” που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

-

«Νέα Αριστερά» θα ονομάζεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα των "11" βουλευτών που αποχώρησαν πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Πέτη Πέρκα, Χουσείν Ζειμπέκ και Φερχάτ Οζγκιούρ.

Το όνομα ανακοινώθηκε σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο «Σεράφειο» από τον αρχηγό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Αλέξη Χαρίτση.

«Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας και την ζωή μας αλλά και την συνείδησή μας», είπε η Έφη Αχτσιόγλου. Το πρώτο βήμα, είπε ακόμα είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Νάσος Ηλιόπουλος ο οποίος είπε ότι «σήμερα ξεκινάμε από την αρχή αλλά όχι από το μηδέν γιατί έχουμε πολύτιμη εμπειρία από μικρούς και μεγάλους αγώνες».

«Το τελευταίο απεριτίφ πριν το κυρίως πιάτο», είπε χαριτολογώντας ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφερόμενος στην τοποθέτηση που θα ακολουθούσε από τον Αλέξη Χαρίτση. «Δεν επιδιώκουμε να είμαστε στρατηγοί αλλά καλούμε τον κόσμο να πάρει πρωτοβουλίες και να απαξιώσει την απαξίωση της πολιτικής».

Ο Αλέξης Χαρίτσης που θα είναι και επικεφαλής αυτού του νέου φορέα είπε ότι «μπροστά μας δημιουργείται κάτι καινούριο και ελπιδοφόρο και μας γεμίζει με χαρά αλλά και μεγάλη ευθύνη. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα και κανένα ταξίδι δεν ξεκινάει από το μηδέν. Η νέα μας κοινοβουλευτική ομάδα αποτελείται από ανθρώπους με ξεχωριστή διαδρομή. Συναντηθήκαμε με την Αριστερά στην διακυβέρνηση της χώρας και δεν απαρνιόμαστε αυτό που υπήρξαμε. Είμαστε περήφανοι γιατί βγάλαμε την χώρα από τα μνημόνια».

Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμα στα ζητήματα εσωτερικά και διεθνή και τις θέσεις του νέου φορέα λέγοντας ότι η Αριστερά που εκπροσωπεί διεκδικεί την διακυβέρνηση της χώρας. «Θέλουμε να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων τώρα και όχι στην Δευτέρα Παρουσία».

Τόνισε ακόμα ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι να φτιαχτεί ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής μακριά από αρχηγισμούς και ηγεμονισμούς. Έχουμε πει ότι δεν ανακοινώνουμε ένα νέο κόμμα αλλά ένα νέο εγχείρημα».

