Υγεία - Περιβάλλον

Ναύπλιο: πυροβολισμοί έξω από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός προκλήθηκε έξω απο το νοσοκομείο του Ναυπλίου από πυροβολισμούς. Τι συνέβη.

-

Έκρυθμη είναι η κατάσταση εξωτερικά του Νοσοκομείου Ναυπλίου όπου μεταφέρθηκαν και οι δυο τραυματίες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε επεισόδια σε καταυλισμό Ρομά στη Νέα Κίο στην Αργολίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα επεισόδια προκλήθηκαν με πρωταγωνιστές δυο άτομα από διαφορετικές οικογένειες που έχουν προστριβές μεταξύ τους.

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου που έχουν μεταφερθεί οι δυο τραυματίες, έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες Ρομά. Εκεί οι συγκεντρωμένοι τσακώθηκαν στον εξωτερικό χώρο και πάλι μεταξύ τους και έπεσαν και πάλι πυροβολισμοί από ομάδα συγκεντρωμένων, με έναν Ρομά να τραυματίζεται ελαφρά, προκαλώντας πανικό στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τρομοκρατηθεί και έχουν κλειστεί στα σπίτια τους.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ έσπευσαν και ενισχύσεις προς αποφυγή περισσότερων επεισοδίων.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος - ΥΠΕΣ: Οδηγός για τους ψηφοφόρους

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)

“Νέα Αριστερά” το όνομα της ΚΟ των “11”