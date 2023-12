Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Κολλοσός: ολική ανατροπή και νίκη εντός έδρας

Ολική ανατροπή και νίκη για τον ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού για την 9η αγωνιστική της Basket League.

Με αντεπίθεση διαρκείας από τα τέλη της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ επέβαλε το... νόμο του στο παρκέ και υπέταξε απόψε στο PAOK Sports Arena, για την 9η αγωνιστική της Basket League, τον Κολοσσό Ρόδου με 93-81. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό εκτελώντας από τα 6.75 (τελείωσε το ματς με 10/21 τρίποντα, είχε στο ημίχρονο 2/7), έχοντας επιθετικό πλουραλισμό, με έξι παίκτες του με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικές συνεργασίες (23 ασίστ για 6 λάθη).

Με νταμπλ νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς ο Ελβαρ Φρίντρικσον (14 πόντοι, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), στο πλευρό του οποίου ξεχώρισαν περισσότερο οι Κένταλ Σμιθ (16 πόντοι, 3 ασίστ), Αντριου Χάρισον (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κόψιμο).

Εκτη ήττα η αποψινή για τον Κολοσσό, βασικός κινητήριος μοχλός για τον οποίο ήταν ο Άντριου Γκάουντλογκ (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-28, 38-47, 61-66, 93-81

Επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (8/16 τρίποντα στα δύο πρώτα δεκάλεπτα), ο Κολοσσός είχε τον έλεγχο και στο προβάδισμα στο σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Μετά το αρχικό 2-2, με επιμέρους 12-22 και εκτελεστές από το τρίποντο αρχικά τον Γκάουτλοκ και στην πορεία τον Ουτόμι, οι νησιώτες προηγήθηκαν στο 7’ με +10 (14-24).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και έχοντας τους Σμιθ, Τσαϊρέλη, Γκίλμορ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο ΠΑΟΚ με σερί 13-4 μείωσε στο 12’ στο μισό καλάθι (27-28). Ο Κολοσσός «απάντησε» με σερί 7-0, ξέφυγε εκ νέου με +8 (27-35), διαφορά που στο 22’ «ανέβηκε» στο +14 (40-54).

Στο ίδιο επίπεδο είχαν την απόστασή τους οι φιλοξενούμενοι μέχρι το 27’ (51-64), χρονικό σημείο από το οποίο ο ΠΑΟΚ, με εξαιρετική άμυνα, και τους Σμιθ, τους Σχίζα, Χάρισον, Φρίντρικσον να εκτελούν (σ.σ. οι τρεις τελευταίοι από τα 6.75), «έτρεξε» επιμέρους 25-5 και πήρε τα ηνία στο παιχνίδι στο 34’ με +7 (76-69). Απόσταση που στο 37’, με νέο τρίποντο από τον Φρίντρικσον, πήγε στο +11 (87-76), με τον «Δικέφαλο» να βάζει το... νερό στα αυλάκι για τη νίκη του.

Δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, το +13 (91-78).

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Σμιθ 16 (3), Γκίλμορ 10 (1), Χάρισον 15 (1), Τσιακμάς 2, Σχίζας 7 (1), Τσαϊρέλης 10, Φρίντρικσον 14 (3) Μαργαρίτης, Αλστον 12, Μπελιάουσκας 7 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουτλοκ 20 (3), Γιόργκενσεν 12 (2), Μπραϊκοβιτς 12, Πετρόπουλος 5 (1), Μπιλλής 4, Πόλεϊ 10 (2), Περάντες 3 (1), Ουτόμι 11 (3), Κολοβέρος 2, Καμαριανός, Γόντικας 2

Τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου για τον Κολοσσό ο Λόντον Περάντες και δε χρησιμοποιήθηκε έκτοτε στον αγώνα.

Στο πλαίσιο της διεθνούς μέρας για άτομα με αναπηρία (3/12), ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος έδωσε φανέλα της ομάδας στον φίλαθλο του «Δικεφάλου», Γιαννάκη, ο οποίος δε χάνει υποχρέωση των «ασπρόμαυρων». Στην παρουσίαση των ομάδων, δε, στο παρκέ του PAOK Sports Arena, πριν την έναρξη του ματς, ήταν τα παιδιά από το πρόγραμμα Τζάμπολ Αγάπης.

Τον κομισάριο του αγώνα Αλέκο Σιμητόπουλο τίμησε πριν από το τζάμπολ ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, καθώς το σημερινό παιχνίδι αποτέλεσε το τελευταίο ματς του στα γήπεδα.

