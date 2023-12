WSJ: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να πλημμυρίσει τα τούνελ της Χαμάς

Κόσμος

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την WSJ.

Ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ένοπλος βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ώστε να τις αχρηστεύσει και να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα.

Δεν είναι ξεκάθαρο το εάν και κατά πόσο το Ισραήλ εννοεί να προχωρήσει στην κίνηση αυτή προτού αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς έχει αναφέρει πως αιχμάλωτοι βρίσκονται σε «ασφαλείς τοποθεσίες και σήραγγες».

Σύμφωνα με τις πηγές της Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το σχέδιο αυτό —που θα πλήξει επίσης το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στον μικρό θύλακα— τον περασμένο μήνα, αλλά δεν είναι σαφές πόσο κοντά στο να δώσει τη διαταγή είναι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

