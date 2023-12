Κοινωνία

Νίκαια: 15 άτομα λήστεψαν γυναίκα με απειλή μαχαιριού

Εφιάλτη έζησε η γυναίκα όταν είδε την ομάδα των 15 ατόμων να την περικυκλώνει και ένα εξ αυτών να την απειλεί με μαχαίρι.

-

Τρόμος για μια γυναίκα 60 ετών στα Καμίνια της Νίκαιας.

Ενώ περπατούσε στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, λίγο πριν απο τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μια ομάδα περίπου 15 ατόμων, σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς την προσέγγισε και την περικύκλωσε με απειλητικές διαθέσεις.

Ένας από τους δράστες έβγαλε ένα μαχαίρι και της ζήτησε όσα χρήματα είχε πάνω της.

Έντρομη η γυναίκα του έδωσε το πορτοφόλι της μέσα στο οποίο είχε μόλις 10 ευρώ.

Οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία και έδωσε περιγραφή των ατόμων που τη λήστεψαν.

Αστυνομικοί τους αναζήτησαν στη γύρω περιοχή αλλά είχαν εξαφανισθεί.

