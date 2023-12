Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία - Μόναχο: παγωμένη βροχή καθήλωσε τα αεροπλάνα στο έδαφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμη μια ημέρα ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου, λόγω παγωμένης βροχής και πάγου στους διαδρόμους.

-

Το αεροδρόμιο του Μονάχου στη νότια Γερμανία αναγκάσθηκε να αναστείλει και πάλι σήμερα το πρωί τις πτήσεις λόγω του φαινομένου της παγωμένης βροχής.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως όλοι οι διάδρομοι είναι καλυμμένοι με πάγο εξαιτίας παγωμένης βροχής. Ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις από την έναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου το πρωί στις 6 π.μ. (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τουλάχιστον τις 12:00 το μεσημέρι.

Ο προγραμματισμός των πτήσεων στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνει πως όλες οι καταχωρισμένες πτήσεις έχουν ματαιωθεί ή αναβληθεί για αργότερα.

«Θα διεξαχθούν επιχειρήσεις για να αφαιρεθεί ο πάγος κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Το σχέδιο είναι να επαναληφθεί η αεροπορική κυκλοφορία από το μεσημέρι», αναφέρεται στον ιστότοπο του αεροδρομίου.

«Εντούτοις μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η πλειονότητα των πτήσεων θα χρειαστεί επίσης να ματαιωθεί στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας για λόγους ασφαλείας».

Meanwhile in Munich ????



?? schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023

Η νέα διακοπή των πτήσεων έρχεται μόλις 48 ώρες αφότου το αεροδρόμιο επανέλαβε τις επιχειρήσεις, αφού είχε κλείσει για δύο ημέρες εξαιτίας σφοδρών χιονοπτώσεων στην Βαυαρία,

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα: Την σκότωσε μέσα στο σπίτι της

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)

Νέα Αριστερά - Ηλιόπουλος: Δεν έχουμε απέναντι μας τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά... (βίντεο)