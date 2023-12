Παράξενα

Στην Εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης με 250 χλμ - Βίντεο που κόβει την ανάσα

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει οδηγό να τρέχει στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ανήρτησε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στη πλατφόρμα Χ, στο οποίο φαίνεται οδηγός να τρέχει στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης με 250 χλμ την ώρα.

Στη δημοσίευσή του, ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρει:

«Η οδική ασφάλεια είναι δείκτης σεβασμού στη ζωή και η τήρηση του ΚΟΚ μέτρο του σεβασμού στον συνάνθρωπό μας.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί συνεχείς και ενδελεχείς ελέγχους, με σκοπό την προστασία οδηγών και πεζών. Σε πρόσφατους ελέγχους εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με ταχύτητα 250 χλμ/ώρα.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους παραβάτες.

Η ρητή εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. είναι αυτή της μηδενικής ανοχής στην παραβίαση του ΚΟΚ και σε κάθε μορφή παραβατικότητας.

Οι έλεγχοι αυξάνονται συνεχώς και ομοίως και οι βεβαιωμένες παραβάσεις.»

Η @hellenicpolice πραγματοποιεί συνεχείς και ενδελεχείς ελέγχους, με σκοπό την προστασία οδηγών και πεζών. Σε πρόσφατους ελέγχους εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με… pic.twitter.com/W1GOQkVWpe

— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 5, 2023

