Οικονομία

Ρεύμα: Πρεμιέρα το 2024 για τα χρωματιστά τιμολόγια – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Όλα όσα εξήγησε για τα νέα τιμολόγια ρεύματος ο Πρόεδρος της 'Ενωσης Καταναλωτών Ελλάδας, κ. Ραυτόπουλος στο "Καλημέρα Ελλάδα".

"Πρεμιέρα" κάνουν με την έλευση της νέας χρονιάς τόσο τα "χρωματιστά" τιμολόγια ενέργειας, όσο και το περιβόητο επίδομα ρεύματος: Συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση -με τη μορφή επιδότησης-στους λογαριασμούς ρεύματος που θα εκδοθούν το νέο έτος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας, κ. Ραυτόπουλος μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες που έχουν προκύψει από τους καταναλωτές με τα νέα τιμολόγια.

Τα χρωματιστά τιμολόγια και τι σημαίνουν

Μπλε τιμολόγιο: Σταθερή χρέωση, μετά από συμφωνία του καταναλωτή με τον πάροχο, για προκαθορισμένη διάρκεια, ανεξαρτήτων των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Κίτρινο τιμολόγιο: Κυμαινόμενη χρέωση, βάσει των διακυμάνσεων των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, πάντα σε ενημέρωση με την εταιρεία.

Πορτοκαλί τιμολόγιο: Κυμαινόμενη χρέωση, που όμως θέλει προσοχή καθώς μπορεί να αλλάζει ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα, βάσει των τιμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αλλά με προϋπόθεση να υπάρχει εγκατεστημένος έξυπνος μετρητής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χρηματιστηριακό προϊόν, καθώς οι έξυπνοι μετρητές που έχουν τοποθετηθεί είναι ελάχιστοι, αφού είναι μία πιλοτική διαδικασία που ακόμα δεν έχει επεκταθεί.

Πράσινο τιμολόγιο: Το πιο πολυσυζητημένο τιμολόγιο. Θα έχει δύο τιμές. Θα υπάρχει η βασική τιμή, η οποία καθορίζεται από την ΡΑΑΕΥ - Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - και θα είναι σταθερή για έξι μήνες. Επί της βασικής τιμής, ο πάροχος θα ορίζει την τελική τιμή, την οποία θα ανακοινώνει κάθε μήνα. Η τελική τιμή ενσωματώνει χρεώσεις μηχανισμού διακύμανσης, πάγιο που δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5 ευρώ και τυχόν εκπτώσεις που ισχύουν στο τιμολόγιο. Να σημειωθεί ότι η βασική τιμή θα είναι κοινή για όλους, ενώ η τελική τιμή θα διαφέρει ανά πάροχο.

Όπως είπε ο κ. Ραυτόπουλος "ήδη πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, για τους 5 μεγάλους προμηθευτές, που ήδη έδωσαν προσφορές για το «πράσινο» τιμολόγιο, η χαμηλότερη τιμή είναι της ΔΕΗ στα 15,932 σεντς ανά κιλοβατώρα. Οι τιμές των άλλων τεσσάρων προμηθευτών κλιμακώνονται στα 16,596 σεντς, 17,195 σεντς, 19,654 σεντς και 20,572 σεντς ανά κιλοβατώρα".

Πέρα από το «πράσινο» τιμολόγιο, θα υπάρχει το μπλε, σήμανση που θα καθορίζει τους λογαριασμούς σταθερής χρέωσης, το κίτρινο το οποίο είναι κυμαινόμενης χρέωσης και το πορτοκαλί που σηματοδοτεί το «δυναμικό» τιμολόγιο και αφορά όσους έχουν «έξυπνο» μετρητή.

Ακόμη ανέφερε πως "θα υπάρχει πέναλντι για όποιον θελήσει να φύγει από το μπλέ τιμολόγιο, ενώ για τα υπόλοιπα δεν ισχύει κάτι τέτοιο" ενώ είπε ακόμη πως "θα έπρεπε το κράτος να καθορίζει σε ποιο τιμολόγιο θα μπει ο καθένας μας, ανάλογα με το που είναι κάθε μήνα χαμηλότερη η τιμή, καθώς ο μηχανισμός διακύμανσης είναι αδύνατον να υπολογιστεί από έναν απλό πολίτη".





