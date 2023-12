Οικονομία

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα αλλά και τα νέα τιμολόγια ρεύματος

-

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την επικείμενη επίσεκψη Ερντογάν στην Αθήνα είπε πως "είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε φάση διαλόγου με την Τουρκία" ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος και την καλύτερη και πιο οικονομική λύση για τους καταναλωτές .

Για τα ελληνοτουρκικά και την επίσκεψη Ερντογάν

"Εμείς ακολουθούμε πάντα το δίκαιο της θάλασσας αλλά μόνο για μία διαφορά μπορουμε να πάμε με την Τουρκία στο δικαστήριο της Χάγης και αυτό είναι η διαφορά για τον διαχωρισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας" ενώ επεσήμανε πως "καμία υποχώρηση δεν θα υπάρξει σε ζητήματα στα κυριαρχικά δικαιώματα"

Για τα τιμολόγια ρεύματος

Αναφορικά με τα τιμολόγια ρέυματος είπε πως "το μπλε, το κίτρινο και το πορτοκαλί υπήρχαν ήδη. Εμείς γκρουπάραμε 30 διαφορετικά είδη σε 3 και απλοποιήσαμε την διαδικασία".

Ο κ. Μαρινάκης είπε πως "το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο τον καταναλωτή, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνει τις τιμές κάθε μήνα και αν βρει χαμηλότερη τιμή να αλλάξει πάροχο, χωρίς πέναλντι" ενώ πρόσθεσε πως "εναλλακτική είναι το μπλε τιμολόγιο στο οποίο ο καταναλωτής αν θέλει κάνει μία σύμβαση για 1 ή 2 χρόνια και έπειτα το ξανα βλέπει εκ νέου".

Για το φορολογικό νομοσχέδιο και τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο και τα μαχητά τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε "είχαμε πει ότι σεβόμαστε την διαβούλευση, χωρίς να απομακρυνθούμε από τον πυρήνα του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να έχει εισόδημα μικρότερο από τους υπάλληλους του. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντιο μέτρο. Ξεκινάμε από μια παραδοχή που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του κράτους: το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν λιγότερα από τον κατώτατο μισθό. Σε αυτό το ποσοστό είναι και οι νέοι, είναι και όσοι δουλεύουν με μπλοκάκι, είναι οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή λοχεία και εξαιρούνται ή είναι άλλοι που λένε ότι ενώ έχω εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, έχω εισόδημα από άλλες πηγές, πχ από ενοίκια ή έχει μεγάλο εισόδημα ο σύζυγος μου και έτσι επιβιώνουμε".

"Είναι μειοψηφικές οι κραυγές όσων προσπαθούν να κάνουν επαναστατική γυμναστική διά των κινητοποιήσεων. Είναι ουτοπική η σύγκριση του φορολογικού νομοσχεδίου με τον νόμο Κατρούγκαλου", απάντησε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας αντιδράσεις κλάδων, όπως των δικηγόρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Οι μισοί διοικητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί

Επέτειος για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: “φρούριο” η Αθήνα ενόψει κινητοποιήσεων

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά