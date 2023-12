Πολιτική

Βουλή - Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει 11 αλλαγές, με στόχο να κλείσουν τα παραθυράκια της φοροδιαφυγής σε πολλά επίπεδα

-

Το φορολογικό νομοσχέδιο συνιστά μία «σημαντική μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη βούληση της κυβέρνησης να μπουν τέλος «στις στρεβλώσεις του παρελθόντος» και αναφέρθηκε στην «πληγή της φοροδιαφυγής» που «επιβαρύνει δυσανάλογα αυτούς που δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα».

«Αν στην πρώτη τετραετία η κυβέρνηση εστίασε στην ανακούφιση των πολιτών, στη δεύτερη τετραετία είναι καιρός να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές και να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους για την υγεία, για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις, να κρατήσουμε ψηλά την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων» είπε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το νομοσχέδιο «διακρίνεται για την τόλμη και για συνεσή του» εστιάζοντας στις 11 ρυθμίσεις του που στοχεύουν «να κλείσουν τα παραθυράκια φοροδιαφυγής σε πολλά επίπεδα». Έκανε λόγο για «παρεμβάσεις που αποκαθιστούν την ασφάλεια των συναλλαγών με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που καταπολεμούν το λαθρεμπόριο και διευρύνουν τη φορολογική βάση».

Όπως υπογράμμισε, το φορολογικό νομοσχέδιο «εκσυγχρονίζει τις σχέσεις του κράτους και του πολίτη, επετείνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ώστε έσοδα και έξοδα να καταγράφονται με ένα πλαίσο αντικειμενικό». «Από το 2024 όλες οι ταμειακές μηχανές θα συνδεθούν με POS, που θα πρέπει να λειτουργήσουν υποχρεωτικά σε όλη τη λιανική» πρόσθεσε.

Για τα φαινόμενα νοθείας καυσίμων είπε ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα σφραγίζονται. Σημείωσε ακόμη πως στο εξής θα απαγορεύεται η αγοραπωλησία ακινήτων με ρευστό, «χέρι – χέρι». «Εφ’ εξής το τίμημα θα καταβάλλεται μέσω τραπέζης, ενώ θα ακυρώνεται κάθε συμβόλαιο που περιλαμβάνει προκαταβολή ή εξόφληση σε μετρητά» ανέφερε.

«Πρόθεσή μας είναι να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη διευκόλυνση χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων που θέλουν να συμπληρώσουν νόμιμα το εισόδημα τους και από την άλλη είναι χρέος της Πολιτείας να επιβάλει κανόνες. Με αυτά τα κριτήρια το νομοσχέδιο καλεί τους ιδιοκτήτες που προσφέρουν παραπάνω από τρία ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση να καταβάλλουν το μερίδιο, που τους αναλογεί. Πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας» είπε, κάνοντας λόγο για ισορροπημένη τομή σε έναν αρρύθμιστο χώρο, όπου παραμονεύει η φοροδιαφυγή.

Υπεραμυνόμενος των ρυθμίσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο πρωθυπουργός παρατήρησε: «Σημερα ο μέσος μισθωτός στη χώρα πληρώνει περισσότερα από όσα καταβάλλει το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί οι μισοί από αυτούς δηλώνουν μηδενικά κέρδη. Επίσης 3 στους 10 επικαλούνται ζημιές επί μία πενταετία. Σας ρωτώ, είναι ή όχι παράδοξο αυτό; Όλοι το γνωρίζουμε, το συζητάμε, κανείς όμως δεν έχει κάνει κάτι για να το θεραπεύσει και για πρώτη φορά έρχεται η κυβέρνηση και αντιμετωπίζει το πρόβλημα».

Για τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών σημείωσε πως «το τεκμήριο είναι μαχητό και εάν κάποιος έχει λόγους να παραμένει σε ένα επάγγελμα έχει τον τρόπο να το διεκδικήσει». «Αυτή δεν είναι μία οριζόντια παρέμβαση, οριζόντια παρέμβαση ήταν το τέλος επιτηδεύματος» συνέχισε, απαριθμώντας τις κατηγορίες, οι οποίες μπορούν να εξαιρεθούν από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός αντέκρουσε την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο. «Το κόστος της φορολογικής δικαιοσύνης και του συλλογικού συμφέροντος αυτή η κυβέρνηση το αναλαμβάνει» υπογράμμισε, στηλιτεύοντας την «επίπλαστη πραγματικότητα που προβάλλει σημερα όποιος αντιτίθεται στη μεταρρύθμιση.

«Μας ασκήθηκε κριτική ότι αιφνιδιάσαμε και δεν μιλήσαμε για τις αλλαγές αυτές προεκλογικά. Είναι λάθος» είπε προσθέτοντας πως είχε μιλήσει συστηματικά για την ανάγκη καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και τη συσχέτιση της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος με την ανάγκη βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης. «Αυτά είπαμε προεκλογικά, αυτά κάνουμε μετεκλογικά» τόνισε.

Ανέφερε ακόμη πως «πολιτική ευθύνη σημαίνει και πολιτικό θάρρος απέναντι σε όποιο πολιτικό κόστος».

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε