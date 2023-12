Life

“Μετά τη φωτιά”: εξαφανίσεις και “σκοτεινά μυστικά” στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

-

Η συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Μετά τη φωτιά" έρχεται την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 20

Η Μάγδα αποκαλύπτει στην Ιωάννα ένα σκοτεινό μυστικό του Άρη κι εκείνη αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει εναντίον του. Η εξαφάνιση του Τάσου τρομοκρατεί την Ανθή που υποψιάζεται τον Αλέξανδρο. Ο Άρης, καταρρακωμένος, δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα που τον βάζει σε κίνδυνο. Η Φαίδρα ζητά βοήθεια από τον Κώστα. Η Ανθή αναγκάζεται να μοιραστεί τις ανησυχίες της για τον Τάσο με την Ειρήνη, το Νίκο και τον Οδυσσέα που έχουν μια ιδέα για το πώς να τη βοηθήσουν.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 21

Ο Άρης απειλεί την Ιωάννα ότι αν προχωρήσει σε διαζύγιο θα της πάρει το παιδί. Η Φαίδρα, όμως, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην Ιωάννα που περνά νέα αξιολόγηση από την ιατρική επιτροπή. Ο Οδυσσέας, η Ειρήνη και ο Νίκος, με τη βοήθεια του Βύρωνα, δημοσιεύουν ένα άρθρο που «καίει» τον Αλέξανδρο. Η Ανθή αγωνιά για τον Τάσο που έχει εξαφανιστεί, όταν δέχεται μια απρόσμενη πρόταση από τον Αλέξανδρο. Ο Αποστόλης έχει μια ευχάριστη έκπληξη στη φυλακή, ενώ ο Θάνος πρέπει να κάνει μια δύσκολη κουβέντα με την κόρη του, Νεφέλη.

Trailer

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η ΕΠΟ στο πλευρό των διαιτητών, καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα