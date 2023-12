Αθλητικά

Η ΕΠΟ στο πλευρό των διαιτητών, καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα

Τη στήριξή της στους διαιτητές που απέχει ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Η ΕΠΟ στέκεται στο πλευρό των διαιτητών και καλεί την κυβέρνηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Αυτό προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Παναγιώτη Μπαλτάκου, με την αντιπροσωπεία της ΚΕΔ αλλά και των διαιτητών, που έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε αποχή, ως αντίδραση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον τους.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η αρχική συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου με μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ και αντιπροσωπεία των διεθνών διαιτητών και βοηθών, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης λόγω της απουσίας των περισσότερων εκτός Αθηνών. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Παναγιώτης Δημητρίου.

Μετά τα όσα συζητήθηκαν, από πλευράς ΕΠΟ τονίζεται ότι η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τους διαιτητές στην απόφασή τους για αποχή και κατανοεί πλήρως τους λόγους οι οποίοι τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Η ΕΠΟ καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει τα προσήκοντα μέτρα και να αποκαλύψει τα πρόσωπα πίσω από τις «ανώνυμες» απειλές κατά των διαιτητών. Η ΕΠΟ καλεί επίσης τη Super League 1 να παράσχει εγγυήσεις προστασίας προς τους Έλληνες διαιτητές, όπως ακριβώς έχει πράξει και με τους ξένους.

Τα μέτρα τα οποία η ίδια η ΕΠΟ θα λάβει για την προστασία των διαιτητών θα ανακοινωθούν μετά από συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12 και ώρα 12:00 με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσωπείας των διαιτητών.»

