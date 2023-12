Κοινωνία

Σαλαμίνα - Γυναικοκτονία: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 71χρονος - Δεν τον αναλαμβάνει δικηγόρος

Ανέκφραστος και αμίλητος ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 43χρονης στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου έλαβε από την εισαγγελία Πειραιά ο 71χρονος που συνελήφθη στο Κερατσίνι για τη δολοφονία με καραμπίνα της άτυχης 43χρονης γυναίκας του στη Σαλαμίνα, μητέρας ενός παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 71χρονο που έχει ομολογήσει την πράξη του αναμένεται το δικαστήριο να ορίσει δικηγόρο.

Κατά την προσαγωγή του στην εισαγγελία, ήταν κυνικός και αμίλητος ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Ο δράστης έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά και παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν απάντησε. Σύμφωνα με βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο 71χρονος, μετά την αποτρόπαια πράξη του, πήγε στο Κερατσίνι για καφέ.

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Το πρωί της Τρίτης, η 43χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή μετά τα πυρά του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι του. Η άτυχη γυναίκα, στις 22 Δεκεμβρίου είχε καταγγείλει το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία.

Εκεί οι αστυνομικοί την παρότρυναν και της χορήγησαν το λεγόμενο panic button, ενώ της συνέστησαν να φύγει από το σπίτι που ζούσε μαζί του.

Έτσι η 43χρονη από εκείνη τη μέρα ζούσε με τη μητέρα της. O δράστης πήγε με όπλο στο σπίτι αυτό, χτύπησε το κουδούνι και μόλις είδε την κοπέλα από το τζάμι της πόρταςπυροβόλησε με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

Η καταγγελία της 43χρονης και οι άκαρπες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Η 43χρονη παρουσιάσθηκε στο Α.Τ. Σαλαμίνας, στις 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή 3 ημέρες πριν την εν ψυχρώ εκτέλεσή της και υπέβαλλε έγκληση σε βάρος του 71χρονου συντρόφου της, για παράβαση του νόμου «περί ενδοοικογενειακής βίας» και περί «εξύβρισης».

Η ίδια κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 71χρονος άνδρας της προκάλεσε σωματικές βλάβες μέσα στο σπίτι που διέμεναν, την απείλησε και την εξύβρισε, ενώ της πήρε τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το αυτοκίνητό της.

Στην 43χρονη έγινε ιατροδικαστική εξέταση και ο δράστης αναζητήθηκε αλλά δεν βρέθηκε από τις Αρχές εντός των ορίων του αυτοφώρου. Ο δράστης αναζητήθηκε τόσο στο σπίτι του όσο και σε μέρη του νησιού που σύχναζε, αλλά οι Αρχές δεν τον βρήκαν. Λίγες ώρες μετά εκτέλεσε την 43χρονη.

