Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Καταστροφές στο μετρό της Ομόνοιας (εικόνες)

Ζημιές μετά την πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Έσπασαν εκδοτήρια και ακυρωτικά μηχανήματα, ενώ ξήλωσαν και τμήματα της οροφής.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε η πορεία που πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Αρχικά, οι διαδηλωτές, που σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν περίπου 800 άτομα, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα.

Μετά το τέλος της πορείας, ομάδα αγνώστων προκάλεσε φθορές στον σταθμό του μετρό στην Ομόνοια, όπου κατέστρεψαν ακυρωτικά μηχανήματα και εκδοτήρια εισιτηρίων.

Κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός του μετρό "Πανεπιστήμιο» θα κλείσει αύριο Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

