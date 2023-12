Κοινωνία

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο δολοφονίας του (βίντεο)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σήμερα για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ξεκίνησε στο κέντρο της Αθήνας η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία, ενώ σε εφαρμογή έχουν τεθεί από την Αστυνομία έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω των συγκεντρώσεων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Στις 18:00 το απόγευμα υπάρχει το δεύτερο κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία, φορείς πάλι στα Προπύλαια.

Πορεία μνήμης με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές καθώς και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Τα άτομα φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας, της κυβέρνησης και του κράτους.

Η πορεία, που ξεκίνησε λίγο πριν τις 13:00 από την πλατεία της Καμάρας με κατεύθυνση δυτικά, πραγματοποιείται για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια από πυροβολισμό αστυνομικού, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008. Επρόκειτο για ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και είχε πυροδοτήσει σοβαρά επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σήμερα στο κέντρο της πόλης και για την απογευματινή αντίστοιχη πορεία, υπό το ενδεχόμενο επεισοδίων.

