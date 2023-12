Λας Βέγκας: Καθηγητής ο δράστης της φονικής επίθεσης

Η νέα τραγωδία ανοίγει ξανά τις πληγές του μακελειού που είχε ζήσει το Λας Βέγκας το 2017, ενός από τα χειρότερα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη σε πανεπιστημιούπολη στο Λας Βέγκας (Νεβάδα, δυτικές ΗΠΑ) και σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, προτού διαπιστωθεί ο θάνατος και του ιδίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης, τραγωδία που προκαλεί έντονα συναισθήματα στην πόλη, που είχε ήδη υποστεί το 2017 μια από τις χειρότερες σφαγές με τη χρήση όπλων που διαπράχθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι Αρχές γνωρίζουν το όνομα του δράστη με πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 67χρονο καθηγητή Πανεπιστημίου, που αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η σχέση του με το εν λόγω Πανεπιστήμιο, φαίνεται να είχε κάνει άιτηση να εργαστεί σε αυτό και απορρίφθηκε.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X (του πρώην Twitter). Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ακούστηκαν πυρά χθες το μεσημέρι στον χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Νεβάδας στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία ζήτησε σχεδόν αμέσως να φύγουν εσπευσμένα οι πάντες από την πανεπιστημιούπολη, περίπου δυο χιλιόμετρα από την περίφημη «strip», την αρτηρία όπου λειτουργούν αρκετά καζίνο.

Αφού η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση λήξασα, το πρυτανείο ζήτησε οι πάντες να μείνουν «κλεισμένοι μέσα» ώστε οι άνδρες της να μπορέσουν να αδειάσουν τα κτίρια «ένα προς ένα», ενώ ακύρωσε το σύνολο των μαθημάτων που επρόκειτο να παραδοθούν και άλλες δραστηριότητες.

«Αυτό σκοτείνιασε την πανεπιστημιούπολη» και «τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μάχη και να το ξεπεράσουμε αυτό κι είναι απλά θλιβερό», είπε φοιτητής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KSNV.

