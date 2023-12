Κόσμος

Λας Βέγκας: Πυροβολισμοί με πολλά θύματα σε πανεπιστήμιο (βίντεο)

Για δράστη που άνοιξε πυρ σε ένα από τα κτήρια του πανεπιστημίου κάνουν λόγο οι Αρχές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ενεργό σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, όπου φαίνεται να υπάρχουν πολλά θύματα, και στη συνέχεια ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι "νεκρός".

????RIGHT NOW !!????



Numerous SWAT vehicles are on their way to @unlv campus.



Please seek safety and listen to our law enforcement officers responding to the scene.#Activeshooter #UNLV #LasVegas pic.twitter.com/h7oOojM49S — Attentive Media (@AttentiveCEE) December 6, 2023

Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας, σε ανακοίνωση που ανάρτησε λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του περιστατικού ή την κατάσταση των θυμάτων, αλλά προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33 — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω από το Beam Hall, ένα κτίριο της πανεπιστημιούπολης που στεγάζει τη Σχολή Επιχειρήσεων και άλλες εγκαταστάσεις.

My daughter was close enough to hear the shots. She ran for her life with her teacher. Thankfully, she is safe physically. Praying for those who are injured. — lmslv (@lmslv_laxmom) December 6, 2023

Το πανεπιστήμιο δημοσίευσε ξεχωριστό μήνυμα καλώντας τους φοιτητές να απομακρυνθούν από την περιοχή.

"Ανταποκρινόμαστε σε προκαταρκτικές αναφορές για έναν Ενεργό Σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του UNLV κοντά στο BEAM Hall. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θύματα αυτή τη στιγμή", ανέφερε η αστυνομία στο X.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξε πρόσθετη αναφορά για πυροβολισμούς από την Ένωση Φοιτητών.

????????- BREAKING UPDATE : #LasVegas | #ActiveShooter



Police and SWAT units can be seen swarming towards BEAM Hall on the campus of UNLV.



“The suspect is contained. This is an active investigation. Please continue to avoid the area and watch for responding emergency units.” pic.twitter.com/sTSxBICUr5

