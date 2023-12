Οικονομία

Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη, η απεργία των οδηγών ταξί της Αττικής. Ποια είναι τα αιτήματά τους

-

Η απεργία των οδηγών ταξί- κατά του φορολογικού νομοσχεδίου- ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί σήμερα τα ξημερώματα, ωστόσο έπειτα από ανακοίνωση του ΣΑΤΑ θα συνεχιστεί για άλλο ένα 24ωρο.

Επομένως η απεργία των ταξί θα συνεχιστεί έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής. Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται- έως αύριο στις 05:00- η απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλαδική Ομοσπονδία αυτοκινηστών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΑΤΑ αναφέρει πως είναι προγραμματισμένη νέα πορεία με τα ταξί, καθώς απόψε το βράδυ ψηφίζεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. «Συγκέντρωση στις 17:00 στη συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Καβάλας. Οι ομάδες περιφρούρησης θα είναι παντού. Κανένα ταξί στους δρόμους», αναφέρει σχετικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η ΕΠΟ στο πλευρό των διαιτητών, καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα