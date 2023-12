Life

Το “Dragon’s Den” επιστρέφει στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1. Πότε κάνει πρεμιέρα.

-

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:30 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» η ομάδα των DRAGONS μεγαλώνει, οι επενδύσεις διπλασιάζονται και οι επιχειρηματίες, που αναζητούν μια επικερδή συμφωνία με τους Έλληνες επενδυτές, έρχονται προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις.

Οι 6 κορυφαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές, που θα αποτελούν φέτος την ομάδα των DRAGONS, είναι οι:

Χάρης Βαφειάς, Πλοιοκτήτης

Λέων Γιοχάη, Tech Επενδυτής

Demetrios Mallios, Iδρυτής Aeon Group

Τάσος Οικονόμου, Επενδυτής

Λιλή Περγαντά, Ιδρύτρια και Πρόεδρος Power Health

Μαρία Χατζηστεφανή , Ιδρύτρια και Πρόεδρος The Rodial Group





Οι κορυφαίοι επενδυτές είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν και φέτος τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες και τα πιο δυνατά business plan, και δεν διστάζουν να διεκδικήσουν τις πιο συμφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες ακόμα και αν χρειαστεί να φανούν αδίστακτοι, όχι μόνο με τους επιχειρηματίες, αλλά και μεταξύ τους.

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, το «DRAGONS’ DEN GREECE», το πιο επιτυχημένο show επιχειρηματικότητας στον κόσμο, έρχεται για 2η σεζόν την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

https://www.antenna.gr/dragonsden

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Παραγωγή : Antenna Studios

Instagram @dragonsdengreece



Twitter @DragonsDenGR



Facebook @dragonsdengreece

