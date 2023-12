Life

“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή τα Χριστούγεννα θα είναι στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της Εύας Καϊλή για την "επιστροφή" της στην Ελλάδα.

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "έχει περάσει ένας χρόνος από όταν την είδα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ήταν 9 Δεκεμβρίου και η Εύα Καϊλή ήταν σε τραγική κατάσταση" είπε και συνέχισε λέγοντας πως "μία ομάδα ατόμων την πίεζε να ομολογήσει και όταν την ρώτησα προσωπικά μου είπε ότι είναι αθώα".

"Οι ανακριτές ήξεραν ότι δεν έχει καμία σχέση με τις βαλίτσες με τα χρήματα και τα στοιχεία που υπάρχουν είναι πολύ ισχυρά και αποδυναμώνουν τις υπόνοιες για την Καϊλή" είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Όπως αποκάλυψε στο "Πρωινό" "τα Χριστούγεννα θα τα περάσει με την κόρη της και την οικογένειά της στην Ελλάδα"

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

