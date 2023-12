Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη βιομηχανία (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

#BraveNewIndustry

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία

Εάν η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση άλλαξε ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της τότε εποχής, ποια νέα δεδομένα δημιουργούν το 5G, η ρομποτική και οι νέες τεχνολογίες; Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπηρετεί τον στόχο των επιχειρήσεων για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, αλλά και περιορισμό του αποτυπώματός τους στο περιβάλλον; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewIndustry επιχειρεί να σκιαγραφήσει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται για τη βιομηχανία, που καλείται να προσαρμοστεί και να συν-δημιουργήσει ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον.

Τι σημαίνει Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση; Τι περιλαμβάνει ένα «έξυπνο» εργοστάσιο ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος; Γιατί τα ρομπότ και η αυτοματοποίηση καθιστούν την εφοδιαστική αλυσίδα πιο ανθεκτική στις αλλαγές; Αναζητώντας απαντήσεις, συνομιλούμε με ειδικούς του χώρου και επισκεπτόμαστε το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο το οποίο, εν μέσω σημαντικών επενδύσεων, έχει μετασχηματιστεί σε μία έξυπνη και ευέλικτη παραγωγική μονάδα που, έχοντας πετύχει το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, θέτει τον επόμενο φιλόδοξο στόχο, της μετατροπής σε megaplant με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αυτοματοποίηση, η συνεχής επανεκπαίδευση των εργαζομένων και τα μεγάλα δεδομένα είναι μερικά μόνο από τα κομμάτια του παζλ της βιομηχανίας του μέλλοντος.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Μάρκος Βερέμης (Εταίρος, Big Pi Ventures, Συνιδρυτής, Upstream & Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας, ΣΕΒ), Γιώργος Μαργώνης (Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος), Ελένη Πετρά (Υπεύθυνη, Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες «Αθηνά»), Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (Factory Manager, Παπαστράτος), Γιώργος Κωσταρέλης (Διευθυντής Bιωσιμότητας Εργοστασίου, Παπαστράτος), Banuelos Beatriz (Operations Customer Service, Philip Morris International), Επαμεινώνδας Χριστοφιλοπούλος (Κάτοχος Έδρας UNESCO για την Έρευνα του Μέλλοντος), Μαρία Πατακιούτη (Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων & Κουλτούρας, Παπαστράτος & ΝΑ Ευρώπης Philip Morris International).

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

#BraveNewEveryday

Μια απλοποιημένη καθημερινότητα με τη βοήθεια της Τεχνολογίας

Η ψηφιακή διακυβέρνηση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα και η επιτάχυνση άλλων σημαντικών τεχνολογιών θα συνεχίσουν να μας διευκολύνουν στην καθημερινότητά μας; Μήπως η ψηφιοποίηση ενέχει, πέρα από ευκαιρίες, κινδύνους και απειλές; Τους προβληματισμούς αυτούς εξετάζει το νέο επεισόδιο του #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewEveryday, το οποίο επιχειρεί να συνθέσει το παζλ μιας μελλοντικής καθημερινότητας όπου η τεχνολογία είναι κυρίαρχη.

Ποιες είναι οι προβλέψεις για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και στον τρόπο ζωής μας; Πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό ζήτημα, αλλά και ο τομέας της υγείας; Πώς η επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στον καλύτερο προγραμματισμό της καθημερινότητάς μας; Πόσο μεγάλη απειλή είναι η κυβερνοασφάλεια; Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών; Για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, η εκπομπή επισκέπτεται την έδρα της Netcompany-Intrasoft, εταιρείας υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αναπτύσσει σειρά πρωτοποριακών εφαρμογών, που υπόσχονται να βελτιώσουν πτυχές της καθημερινότητάς μας και θα λανσαριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τεχνολογία δημιουργεί έναν εκπληκτικό, πλην γεμάτο προκλήσεις, καινούργιο κόσμο, τον οποίο μόλις αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Θοδωρής Γεωργακόπουλος (Δημοσιογράφος, Συγγραφέας), Αλέξανδρος Μάνος (CEO, Netcompany-Intrasoft), Επαμεινώνδας Χριστοφιλοπούλος (Κάτοχος Έδρας UNESCO για την Έρευνα του Μέλλοντος), Γρηγόρης Γούσης (New Tech Entrepreneur), Δήμητρα Παπαναστασίου (Project Manager EU Projects, Netcompany-Intrasoft), Σταμάτης Κάρδαρης (Head of User Experience, Netcompany-Intrasoft), Γιώργος Μάνος (General Manager EU Institutions, Netcompany-Intrasoft).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions

