Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του για ποδοσφαιρικά αδικήματα

Η δίωξη ασκήθηκε από τον αντεισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη. Τι καταλογίζεται στους Πειραιώτες.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικών διώξεων ποδοσφαιρικών αδικημάτων, αντεισαγγελέας Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η δίωξη ασκήθηκε, όπως ενημερώνει η ΕΠΟ, επειδή στο πλαίσιο του αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός στις 3 Δεκεμβρίου, για τη 13η αγωνιστική της Super League, η εν λόγω ΠΑΕ δυσφήμησε ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, «ήτοι σε δηλώσεις οι οποίες περιέχουν μομφές για σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα οποία αφορούν και οι οποίες διαδόθηκαν με μέσο επικοινωνίας».

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α§§1,2, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

