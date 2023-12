Κοινωνία

Αθήνα: Φωτιά σε κτήριο – Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο κτήριο στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Δηλιγιάννη, στην Αθήνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

