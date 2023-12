Τεχνολογία - Επιστήμη

Βανουάτου: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Κκύματα τσουνάμι ενδέχεται να πλήξουν περιοχές εντός 300 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού, κατά μήκος των ακτών του Βανουάτου και της Νέας Καληδονίας.

Σεισμική δόνηση 7,3 βαθμών έπληξε σήμερα τη θαλάσσια περιοχή νότια του αρχιπελάγους του Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), ενεργοποιώντας το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι στις ακτές στην περιοχή. Ο σεισμός σημειώθηκε στη θάλασσα στις 14:56 ώρα Ελλάδας και είχε εστιακό βάθος 35 χλμ, με επίκεντρο περίπου 23 χλμ νότια της πόλης Ισάνγκελ, σύμφωνα με το USGS. Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι κύματα τσουνάμι ενδέχεται να πλήξουν περιοχές εντός 300 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού, κατά μήκος των ακτών του Βανουάτου και της Νέας Καληδονίας., ωστόσο λίγο αργότερα ήρθη η προειδοποίηση. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 7 βαθμούς και με εστιακό βάθος 10 χλμ. Νωρίτερα είχε δώσει εκτίμηση 6,6 βαθμών.