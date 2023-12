BBC: Η άσεμνη χειρονομία παρουσιάστριας σε ζωντανή μετάδοση (βίντεο)

Viral η παρουσιάστρια που την "τσάκωσε" η κάμερα να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο ενώ ήταν στον "αέρα". Η αντίδρασή της.

Μια τηλεοπτική παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC, η οποία πιάστηκε κατά λάθος να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο στην αρχή μετάδοσης δελτίου ειδήσεων, ζήτησε σήμερα συγγνώμη κάνοντας λόγο για ένα «χαζό αστείο» που προοριζόταν για φίλους και συνεργάτες της, αλλά όχι για να μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση.

Χθες Τετάρτη, η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής.

Γρήγορα χαμήλωσε το χέρι της και άλλαξε την έκφραση του προσώπου της προτού αρχίσει με σοβαρό τρόπο να λέει τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, μιλώντας για την εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον στην κοινοβουλευτική έρευνα για την διαχείριση της πανδημίας Covid.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live.



Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J