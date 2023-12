Life

Pricefox - Χριστούγεννα 2023: Πού θα βρεις τα φθηνότερα μελομακάρονα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκύπτει από την έρευνα του Pricefox για τις τιμές στα μελομακάρονα, που πωλούνται ακόμη και προς 30 ευρώ το κιλό!

-

Την ανιούσα φαίνεται ότι έχουν πάρει και οι τιμές στα μελομακάρονα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Pricefox, την online πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλειών αυτοκινήτου και παρόχων ενέργειας και τους ειδικούς της σύγκρισης, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν αδρά τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά. Καθώς φέτος δεν συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι του καταναλωτή.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε δημοφιλής πλατφόρμα delivery, ενώ οι τιμές έχουν υπολογιστεί ανά κιλό.

Στα €9,60 τα πιο οικονομικά μελομακάρονα στην Αττική

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν οι κάτοικοι της Αττικής για τα μελομακάρονά τους.

Τα πιο ακριβά μελομακάρονα τα αγοράζει κανείς από το Κολωνάκι με την τιμή τους να έχει εκτοξευτεί στα €30. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα μελομακάρονα με σοκολάτα, καθώς αυτά κυμαίνονται στα €23,2/ κιλό.

Την ίδια στιγμή, τα πιο οικονομικά μελομακάρονα τα βρίσκει στην Ομόνοια με €9,60/ κιλό -σχεδόν στο 1/3 της τιμής στο Κολωνάκι- ενώ εκείνα με σοκολάτα στα €11,97.

Στα βόρεια προάστια, και πιο συγκεκριμένα στα Μελίσσια, η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό μελομακάρονων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την Ομόνοια, δηλαδή στα €9,60, ενώ τα πιο ακριβά στα 23,88.

Για όσους θέλουν να προμηθευτούν μελομακάρονα με σοκολάτα, αυτά κυμαίνονται από €16,9 τα πιο οικονομικά μέχρι και €25,8 τα πιο ακριβά.

Στα Δυτικά προάστια, και το Κερατσίνι, τα πιο οικονομικά απλά μελομακάρονα κοστίζουν €14,7 το κιλό και αυτά με τη σοκολάτα 23,25. Στον αντίποδα, τα πιο ακριβά παραδοσιακά μελομακάρονα φτάνουν τα €23,25/ κιλό και εκείνα με σοκολάτα τα €24,9.

Θεσσαλονίκη

Σε πιο λογικά πλαίσια κυμαίνονται οι τιμές στη Θεσσαλονίκη.

Τα απλά μελομακάρονα με μέλι κοστίζουν από 13,65/ κιλό και τα πιο ακριβά στα 23,88. Όσοι αρέσκονται περισσότερο στα μελομακάρονα με σοκολάτα θα κληθούν να τα πληρώσουν από €16 μέχρι €18/ κιλό.

Πάτρα

Λίγο οικονομικότερα τα μελομακάρονα στην Πάτρα από τη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά, ο καταναλωτής βρίσκει τα μελομακάρονα με μέλι με €13,5/ κιλό, ενώ τα πιο ακριβά οριακά δεν αγγίζουν τα €15, καθώς η τιμή τους ανέρχεται στα €14,9.

Εκείνα με τη σοκολάτα από την άλλη, ανέρχονται στα €15,9/ κιλό.

Λάρισα

Στη Λάρισα συναντώνται τα πιο οικονομικά μελομακάρονα σε όλη τη χώρα.

Μετά από εκείνα στην Ομόνοια (με €9,6/ κιλό), τα παραδοσιακά μελομακάρονα με μέλι στοιχίζουν €9,61/ κιλό και τα πιο οικονομικά με σοκολάτα στα €11,97.

Τα πιο ακριβά, ωστόσο, ανέρχονται στα €15 και €16, αντίστοιχα.

Βόλος

Στο Βόλο η απόκλιση μεταξύ των πιο οικονομικών και πιο ακριβών είναι μικρότερη καθώς τα πρώτα κοστίζουν €13 και τα δεύτερα €15,80. Όσον αφορά στα μελομακάρονα με σοκολάτα, τα πιο οικονομικά κοστίζουν από €15 έως €18,4/ κιλό.

Ηράκλειο, Κρήτη

Ακόμα μεγαλύτερη η ψαλίδα στην Κρήτη αναφορικά με τις πιο χαμηλές και υψηλές τιμές.

Στο Ηράκλειο, πιο συγκεκριμένα, τα πιο οικονομικά μελομακάρονα κοστίζουν €12,50/ κιλό και τα πιο ακριβά ανέρχονται στα €18.

Στην Αθήνα η μεγαλύτερη απόκλιση τιμών

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην Αττική παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη απόκλιση τιμών, καθώς τα πιο οικονομικά μελομακάρονα ανέρχονται στα €9,60/ κιλό και τα πιο ακριβά στα €30!

Κάτι που δείχνει στους καταναλωτές ότι η σύγκριση τιμών είναι μονόδρομος, για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ώστε να βρουν εκείνο που ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες, όσο και στο budget τους.

Το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ασφαλειών αυτοκινήτου και ενέργειας και σύμβουλος εξοικονόμησης, βρίσκεται πάντα δίπλα σου, κάνοντας για εσένα όλη την έρευνα και δίνοντάς σου τις λύσεις, ώστε να ζεις την καθημερινότητά σου όσο πιο οικονομικά γίνεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Έκλεψε τις εντυπώσεις και πάλι ο Peanut (εικόνες)

Κορονοϊός - Γρίπη: δεκάδες θάνατοι και αύξηση κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα

Καιρίδης: Βίζα - εξπρές σε Τούρκους για 10 ελληνικά νησιά