ΕΣΥ: Προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικευμένων γιατρών

Στην προκήρυξη 246 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ προχωρά το υπ. Υγείας. Οι θέσεις, ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Στην προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία 246 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες απέβησαν άγονες κατά τις τελευταίες προκηρύξεις του Μαρτίου και του Ιουνίου 2023, προχωρά το υπουργείο Υγείας, με βασικό γνώμονα την κάλυψη άμεσων αναγκών σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου – Η προθεσμία λήγει στις 10 Ιανουαρίου του 2024

Η προκήρυξη, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στην πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι με καταληκτική ημερομηνία στις 10 Ιανουαρίου του 2024 και ώρα 15:00.

Οι θέσεις

Οι θέσεις, ανά Υγειονομική Περιφέρεια διαμορφώνονται ως εξής:

1η ΥΠΕ (Αττικής) – 16 θέσεις, 2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου)- 37 θέσεις, 3η ΥΠΕ(Μακεδονίας)- 28 θέσεις, 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης)- 47 θέσεις, 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας) 27 θέσεις, 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας)- 52 θέσεις, 7η ΥΠΕ(Κρήτης)- 39 θέσεις.

Το υπουργείο Υγείας προγραμματίζει και επόμενες προκηρύξεις κάλυψης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

