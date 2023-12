Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Αποφυλακίζονται 20 Κροάτες χούλιγκαν

Οι αιτήσεις αποφυλάκισης, έγιναν δεκτές με ανακριτική διάταξη και δύο περιοριστικούς όρους.

Εκτός φυλακών αναμένεται να βρεθούν άμεσα 20 Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί μετά τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του φιλάθλου της Ένωσης Μιχάλη Κατσούρη.

Οι κατηγορούμενοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν υποβάλει αιτήσεις αποφυλάκισης, οι οποίες με ανακριτική διάταξη έγιναν δεκτές με δύο περιοριστικούς όρους:

απαγόρευση εισόδου στη χώρα με σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων

εγγυοδοσία 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξει απόφαση και για άλλες αιτήσεις αποφυλάκισης.

Συνολικά έχουν υποβληθεί περί τις 95 αιτήσεις αποφυλάκισης από Κροάτες κατηγορούμενους.

