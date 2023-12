Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γιάννης Δραγασάκης παραιτήθηκε από την ΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στο κείμενο της παραίτησής του ο κ. Δραγασάκης. Παραιτήθηκε και ο Βαρεμένος.

-

Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς την ηγεσία του κόμματος ο Γιάννης Δραγασάκης.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο ίδιος «διαφωνεί πλήρως με την πορεία του κόμματος υπό την νέα ηγεσία και για το λόγο αυτό δεν παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής», ωστόσο διευκρινίζει πως παραμένει μέλος του κόμματος.

Το κείμενο παραίτησης από την ΚΕ του Δραγασάκη:

«…η πλήρης διαφωνία μου με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό τη νέα ηγεσία δεν μου επιτρέπει να παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Επειδή μου γίνονται διάφορες προτάσεις από μέλη του κόμματος, τα ευχαριστώ και διευκρινίζω ότι, όσο διαρκεί η παρούσα κατάσταση δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε κανένα θεσμικό όργανο, σε θεσμική κομματική λειτουργία ή δημόσια εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Φυσικά, παραμένω μέλος του και θα συνεχίσω, στο μέτρο των δυνάμεων μου, να αγωνίζομαι για τις αξίες, τις ιδέες και το ήθος της Αριστεράς μέσα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το συνημμένο κείμενο αποτελεί και μια πρώτη συμβολή μου στον προσυνεδριακό διάλογο ο οποίος ελπίζω να γίνει εν όψει του Συνεδρίου του κόμματος

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Δραγασάκης»

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Βαρεμένος. Ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε με γραπτή δήλωσή του ότι αποχωρεί, καταλογίζοντας στον Στέφανο Κασσελάκη μία «ιστορικών διαστάσεων απαξίωση της αριστεράς».

Στο κείμενο αποχώρησής του ο Γιώργος Βαρεμένος αιτιολογεί την απόφασή του στο ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την νέα ηγεσία του θα οδηγούνταν στην γκρίζα ζώνη όπου συναντώνται ο ευτελισμός και η αποσύνθεση, μέσα σε ένα κλίμα ιλαρότητας ανέμελου life style».

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Ρέντης - Αστυνομία για προσαγωγές: Οι χούλιγκαν γύρισαν στο γήπεδο μετά την επίθεση στον αστυνομικό