Σαλαμίνα - Γυναικοκτονία: Προφυλακιστέος ο 71χρονος

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα, επειδή τη ζήλευε και πίστευε ότι τον απατούσε.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 71χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε την 43χρονη σύντροφό του στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας χωρίς να έχει δικηγόρο και έτσι χρειάστηκε ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκισή του.

Στους αστυνομικούς ο 71χρονος κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα, επειδή τη ζήλευε και πίστευε ότι τον απατούσε.

