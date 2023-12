Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμοί 12χρονης: Πότε ξεκινά η δίκη της υπόθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι βρίσκονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τα ειδεχθή εγκλήματα σε β΄ρος του κοριτσιού και γιατί επιλέχθηκε αίθουσα του Εφετείου.

-

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και σε αίθουσα του Εφετείου Αθηνών θα διεξαχθεί η δίκη των 26 κατηγορούμενων στην υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό η οποία είδε το φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο 2023

Όπως μεταδίδει η δικαστική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, την αρμοδιότητα εκδίκασης έχει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, το οποίο εδρεύει σε κτήριο του Πρωτοδικείου επί της οδού Νεοφύτου Δέγλερη. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των διαδίκων και με ειδική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η δίκη, εκτός της πρώτης συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα που βρίσκεται στο ισόγειο του Εφετείου επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως.

Κι αυτό γιατί κρίθηκε ότι διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδίκαση μιας πολυπρόσωπης δίκης, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, καθώς και συνηγόρων.

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 26 πρόσωπα μεταξύ των οποίων η μητέρα του παιδιού αλλά και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, επιχειρηματίας της περιοχής Ηλίας Μίχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Σπαραγμός στην κηδεία της Γεωργίας (εικόνες)

Επεισόδια στο Ρέντη - Συγκλονίζει φίλος του αστυνομικού: Η φωτοβολίδα έφτασε στο κόκαλό του

Φωτιά στα Πατήσια: "Μαμά, καίγομαι" φώναζε η γυναίκα - Καταγγελία του πατέρα για τους πυροσβέστες